Функция задана формулой у = х^41. Выберите верное утверждение: 1) областью определе??ия является множество положительных чисел 2) у ≥ 0 при всех действительных значениях х 3) областью значений функции является множество всех...
Алгебра
Функция задана формулой у = х^41. Выберите верное утверждение: 1) областью определе??ия является множество положительных чисел 2) у ≥ 0 при всех действительных значениях х 3) областью значений функции является множество всех действительных чисел 4) функция убывает на [0;∞)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) областью значений функции является множество всех действительных чисел.
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