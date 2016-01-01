На рисунке изображен график, зависимости проекции ускорения тела от действующей ??а него силы. Определите по графику массу тела.

Физика

На рисунке изображен график, зависимости проекции ускорения тела от действующей ??а него силы. Определите по графику массу тела.

Автор: Гость