I=3,5 K=3,5кб K=7168 символов Найти N=? Help me please Помогите
Информатика
I=3,5 K=3,5кб K=7168 символов Найти N=? Help me please Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.5•8•1024=28672 28682÷7168
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