I=3,5 K=3,5кб K=7168 символов Найти N=? Help me please Помогите

Информатика
I=3,5 K=3,5кб K=7168 символов Найти N=? Help me please Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.5•8•1024=28672 28682÷7168
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На рисунке изображен график зависимости проекции ускорения тела от действующей на него силы.Определите по графику массу тела
Ответить
Математика
Помогите решить задачу: расстояние 24 км по течению реки катер преодолевает за 2 ча??а. Найдите скорость течения, если то же расстояние по озеру он...
Ответить
Алгебра
Функция задана формулой у = х^41. Выберите верное утверждение: 1) областью определе??ия является множество положительных чисел 2) у ≥ 0 при все...
Ответить
Математика
Разложите на множители: 1) 2ab^3+4a^2-6ab^4 2) x^3+y^3=2xy(x+y) 3) 4x^2-64xy+256y^2
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Даю 65 балов . нужно составить рассказ про должность и значимость человека . Пожалуйста помогите очень надо !
Ответить