Рост лены 1м 20см за лето она подросла на 3см какова роста стала лена?
Математика
Рост лены 1м 20см за лето она подросла на 3см какова роста стала лена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м 20 см +3 см = 1м 23 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Про кого з героiв "iнститутка" говориться: "сказано, добрий пан : не б"е ,не лае ,та нi про що i не дбае"? ОЧЕНЬ СРОЧНО , изнините за ошибки , укр....
Русский язык
Пожалуйста составьте и запишите по два предложения употребив словосочетание в роли 1 подлежащего 2второстепенные члены предложения (можно изменить ...
Физика
На рисунке изображен график зависимости проекции ускорения тела от действующей на него силы.Определите по графику массу тела