Рост лены 1м 20см за лето она подросла на 3см какова роста стала лена?

Математика
Рост лены 1м 20см за лето она подросла на 3см какова роста стала лена?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 м 20 см +3 см = 1м 23 см
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