Про кого з героiв "iнститутка" говориться: "сказано, добрий пан : не б"е ,не лае ,та нi про що i не дбае"? ОЧЕНЬ СРОЧНО , изнините за ошибки , укр. языка нет(
Українська мова
Про кого з героiв "iнститутка" говориться: "сказано, добрий пан : не б"е ,не лае ,та нi про що i не дбае"? ОЧЕНЬ СРОЧНО , изнините за ошибки , укр. языка нет(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У своїй розповіді воно розповідала про пана який не дбав про неї і не звертав на неї уваги та ще й не платив за роботу.Це був пан Енгельгардт. Вона звісно хотіла втекти але у неї не вийшло.
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