AlCl3+K2S+H2O=? напишите реакцию
Химия
AlCl3+K2S+H2O=? напишите реакцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2AlCl3 + 3K2S + 6H2O=2Al(OH)3 + 6KCl + 3H2S
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