В группе из 25 студентов, среди которых 10 девушек, приобретено 7 билетов на дискотеку. Найти вероятность того, что среди обладателей билетов окажутся 3 девушки и четверо юношей.

Математика

В группе из 25 студентов, среди которых 10 девушек, приобретено 7 билетов на дискотеку. Найти вероятность того, что среди обладателей билетов окажутся 3 девушки и четверо юношей.

Автор: Гость