В группе из 25 студентов, среди которых 10 девушек, приобретено 7 билетов на дискотеку. Найти вероятность того, что среди обладателей билетов окажутся 3 девушки и четверо юношей.
Математика
В группе из 25 студентов, среди которых 10 девушек, приобретено 7 билетов на дискотеку. Найти вероятность того, что среди обладателей билетов окажутся 3 девушки и четверо юношей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-10=15 юношей. 1) 15/25=3/5- вероятность выбора первого юноши 2) 14/24=7/12 выбор втрого юноши. 3)13/23- выбор третьего юноши. 4) 12/22=6/11 - выбор четвертого юноши. 5) 3/5*7/12*13/23*6/11=1638/15180=0,11 вероятность выбора четверых юношей. 6) 10/21- выбор первой девушки 7) 9/20-выбор второй девушки 8) 8/19- выбор третьей девушки. 9)10/21*9/20*8/19= 720/7980=0,01 вероятность выбрать трех девушек после четырех парней. 10) 0,11*0,1=0,01 вероятность, что билеты достанутся трем девушкам и четырем юношам ответ: 0,01
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Причиной появления государства нельзя считать :а)страх перед внешней агрессией б)неблагоприятные условия окружающей среды в)фактор силы г)плотность...
Українська мова
Про кого з героiв "iнститутка" говориться: "сказано, добрий пан : не б"е ,не лае ,та нi про що i не дбае"? ОЧЕНЬ СРОЧНО , изнините за ошибки , укр....