Найдите значения выражения; а)30*(641-5720:13);

Математика
Найдите значения выражения; а)30*(641-5720:13);
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В группе из 25 студентов, среди которых 10 девушек, приобретено 7 билетов на дискотеку. Найти вероятность того, что среди обладателей билетов окажу...
Ответить
Обществознание
Причиной появления государства нельзя считать :а)страх перед внешней агрессией б)неблагоприятные условия окружающей среды в)фактор силы г)плотность...
Ответить
Химия
AlCl3+K2S+H2O=? напишите реакцию
Ответить
Математика
Рост лены 1м 20см за лето она подросла на 3см какова роста стала лена?
Ответить
Українська мова
Про кого з героiв "iнститутка" говориться: "сказано, добрий пан : не б"е ,не лае ,та нi про що i не дбае"? ОЧЕНЬ СРОЧНО , изнините за ошибки , укр....
Ответить