Перед вами конверт. Соотнесите информацию под определенным номером на конверте ?? тем, что она обозначает (1) New Publications (2) 454 Liberty Road (3) Philadelphia, PA 19145 (4) Holy Path (5) Wilson amp; Company 51 Wim...
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Перед вами конверт. Соотнесите информацию под определенным номером на конверте ?? тем, что она обозначает (1) New Publications (2) 454 Liberty Road (3) Philadelphia, PA 19145 (4) Holy Path (5) Wilson amp; Company 51 Wimbledon road Toronto, Ontario (6) Canada M4D 2V8 a) the house number in the return address b) the town the letter comes from c) the addressee’s company name d) the zip code in the mailing address e) the sender f) the addressee
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.E 2.F 3.D 4.B 5.С 6.A вот как-то так, но всё очень и очень запутано
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