Номер 281. Пожалуйста без уравнений
Математика
Номер 281. Пожалуйста без уравнений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый арбуз весит 10 КГ Второй арбуз весит 7 КГ (Уравнения: x- первый арбуз y- второй арбуз x+6 = y+3 x+y = 17 x = y-6+3 x = y-3 y-3+y = 17 2y = 17+3 2y = 20 I:2 y = 10 x = 17-10 x = 7)
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