Номер 281. Пожалуйста без уравнений

Гость: Гость:

Первый арбуз весит 10 КГ Второй арбуз весит 7 КГ (Уравнения: x- первый арбуз y- второй арбуз x+6 = y+3 x+y = 17 x = y-6+3 x = y-3 y-3+y = 17 2y = 17+3 2y = 20 I:2 y = 10 x = 17-10 x = 7)