Два теста содержат одинаковое количество символов первый тест составлен из символов алфавита мощьностью 16 а второй тест из символов в мощностью 256 . Во сколько раз количество информации во втором тесте больше сем в первом ?

Информатика

Два теста содержат одинаковое количество символов первый тест составлен из символов алфавита мощьностью 16 а второй тест из символов в мощностью 256 . Во сколько раз количество информации во втором тесте больше сем в первом ?

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