Два теста содержат одинаковое количество символов первый тест составлен из символов алфавита мощьностью 16 а второй тест из символов в мощностью 256 . Во сколько раз количество информации во втором тесте больше сем в первом ?

Информатика
Два теста содержат одинаковое количество символов первый тест составлен из символов алфавита мощьностью 16 а второй тест из символов в мощностью 256 . Во сколько раз количество информации во втором тесте больше сем в первом ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если количество символов одинаковое,то 256:16=16. Ответ:в 16 раз больше
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