Что такое перст помогите

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Что такое перст помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это палец человека..................
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