6 целых 3 пятых минус 3 целых 3 четырнадцатых
Математика
6 целых 3 пятых минус 3 целых 3 четырнадцатых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знак / это дроб. 6 3/5-3 3/14;надо найти общий знаменатель. 6 42/70-3 15/70=3 27/70
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