Сочините миниатюру с корнями -кос- -кас- на любую тему

Русский язык
Сочините миниатюру с корнями -кос- -кас- на любую тему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишем -кос- когда глагол НВ Пишем -кас- когда глагол СВ
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