Какой кинетической энергией обладает велосипедистмассой 70 кг , со скоростью 36 км/??.

Физика
Какой кинетической энергией обладает велосипедистмассой 70 кг , со скоростью 36 км/??.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ek = m x v^2 /2, где Ek - кинетическая энергия m - масса велосипедиста = 70 кг v - скорость велосипедиста = 36 км/ч = 10 м/с Ek = 70 х 100 / 2 Ek = 7000 / 2 = 3500 Дж
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