Какой литературный род достиг расцвета в классицизме?Назовите его выдающихся представителей
Литература
Какой литературный род достиг расцвета в классицизме?Назовите его выдающихся представителей
Ответ(ы) на вопрос:
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Жанры. В классицизме жанры подразделяются на высокие и низкие. К высоким относятся те, что повествуют о выдающихся событиях и выдающихся людях - трагедия, ода, героическая песня. Герои высоких жанров - это видные деятели искусства и политики, монархи, исторические персонажи. О них говорят торжественным, величавым языком высокого стиля. Низкие жанры рассказывают о частной жизни буржуа, третьего сословия. Это может быть комедия, сатира, басня, написанная в разговорном стиле. Представители классицизма: П. Корнель, Ж. Расин, М. В. Лермонтов, Г. Р. Державин, В. К. Тредиаковский.
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