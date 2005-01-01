Какой множитель означают приставки мега-, санти-, деци-?
Физика
Какой множитель означают приставки мега-, санти-, деци-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотри в таблицу.Если не хочешь Мега - 10 в 6 степени Санти- 10 в -2 степени Деци - 10 в -1 степени
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