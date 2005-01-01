Срочно!!!!! Дедушка приехал в гости и привез дыню.Половина дыни весит 7 кг. Сколько весит вся дыня? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!
Математика
Срочно!!!!! Дедушка приехал в гости и привез дыню.Половина дыни весит 7 кг. Сколько весит вся дыня? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну раз половина весит 7 кг, следовательно вся дыня весит 14 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Замените звёздочки знаками больше меньше так чтобы получилось верное неравенств?? 21* 18,75; 8,006*9,0001; 7,2*7,2005;4,009*3,999
Английский язык
ПОСТАВЬТЕ ГЛАГОЛЫ В СКОБКАХ В НУЖНУЮ ФОРМУ!!!! 1.The trains all (stop)... if it snowed heavily. 2.If you (go out)...in cold weather without a c...