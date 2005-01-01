Срочно!!!!! Дедушка приехал в гости и привез дыню.Половина дыни весит 7 кг. Сколько весит вся дыня? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!

Математика

Срочно!!!!! Дедушка приехал в гости и привез дыню.Половина дыни весит 7 кг. Сколько весит вся дыня? ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!

Автор: Гость