Какой объем азота можно получить из 40л воздуха, если ее объемная доля составляет 0.78?
Химия
Какой объем азота можно получить из 40л воздуха, если ее объемная доля составляет 0.78?
Ответ(ы):
Гость:
V(N2)=40*0.78=31.2 л
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