Какой объем азота можно получить из 40л воздуха, если ее объемная доля составляет 0.78?

Химия
Какой объем азота можно получить из 40л воздуха, если ее объемная доля составляет 0.78?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V(N2)=40*0.78=31.2 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4500дм=метров получится
Ответить
Русский язык
Допустим я сижу в поезде, а за окном встретились два приятеля. нужно описать их встречу ( внешность, поведение)
Ответить
Обществознание
Я НЕ СОГЛАСЕН НИ С ОДНИМ ВАШИМ СЛОВАМ НО ГОТОВ УМЕРЕТЬ ЗА ВАШЕ ПРАВО ЭТО ГОВОРИТЬ МЫСЛИТЕЛЯ, СКАЗАВШЕГО ЭТИ ПЛАМЕННЫЕ СЛОВА, НАЗИВАЮТ АДВОКАТОМ С...
Ответить
Химия
3 и 4 задание, уровнение реакций и органический переход, объясните пожалуйста как делать и сделайте пожалуйста
Ответить
Русский язык
Подобрать по 2 проверочных слова к словам Дорожить, головешка, молотилка, борода, вечерок, веселятся
Ответить