Определите, какая личность имеет неполную цивильную дееспособность? а девушка 13 лет б семнадцатилетний студент коледжа в девятнадцатилетний подсобный раюочий на стройке г ученик 2 класа

Право

Определите, какая личность имеет неполную цивильную дееспособность? а девушка 13 лет б семнадцатилетний студент коледжа в девятнадцатилетний подсобный раюочий на стройке г ученик 2 класа

Автор: Гость