Определите, какая личность имеет неполную цивильную дееспособность? а девушка 13 лет б семнадцатилетний студент коледжа в девятнадцатилетний подсобный раюочий на стройке г ученик 2 класа
Право
Определите, какая личность имеет неполную цивильную дееспособность? а девушка 13 лет б семнадцатилетний студент коледжа в девятнадцатилетний подсобный раюочий на стройке г ученик 2 класа
Ответ(ы):
Гость:
Недолга дееспособность от 14 до 18 лет
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