Почему на Кавказе больше всего природных зон?
География
Почему на Кавказе больше всего природных зон?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среди собравшихся фигуристов 68% могут выполнить тройной аксель, 73% могут выполнит?? тройной тулуп и 69% могут выполнить тройной риттберг. 1 как...
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение-рассуждение "Какого человека можно назвать бескор??стным?" Не менее 70 слов!