План сказки о мёртвой цвревны и о 7 богатырей
Литература
План сказки о мёртвой цвревны и о 7 богатырей
Ответ(ы):
Гость:
1.Отъезд царя2.Рлждение дочери3.Новая царица4.Взросление царевны5.Пропажа царевны6.Царевна в лесу7.Царевна и семь богатырей8.Второе покушение9.Смерть царевны10.Поиски Елисея11.Спасине царевны12.Смерть царицы
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