Мировой полюс холода.
География
Мировой полюс холода.
Ответ(ы):
Гость:
Полюс холода-это Антарктида.
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