Дан прямоугольный треугольник ABC. AB=13, CB=12. Найдите площадь этого треугольника
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник ABC. AB=13, CB=12. Найдите площадь этого треугольника
Ответ(ы):
Гость:
АС²=13²-12² АС²=25 АС=5 S=1/2 * 5* 12=30
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