Почему существует такое многообразие профессий?
Обществознание
Почему существует такое многообразие профессий?
Ответ(ы):
Гость:
Потому, что люди давно отошли от натурального хозяйства и появились специалисты (профессионалы в какой то области), что, в свою очередь, дало толчок развитию науки и технологии.
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