Помогите пожалуйста решить задачу.( заранее спасибо :з) У хозяйки 3 корзины с ябло??ами. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг. Сколько кг яблок в каждой ...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу.( заранее спасибо :з) У хозяйки 3 корзины с ябло??ами. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг. Сколько кг яблок в каждой корзине.

Автор: Гость