Помогите пожалуйста решить задачу.( заранее спасибо :з) У хозяйки 3 корзины с ябло??ами. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг. Сколько кг яблок в каждой ...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.( заранее спасибо :з) У хозяйки 3 корзины с ябло??ами. Всего в них 60 кг яблок. В первой и во второй корзинах вместе 38 кг яблок, а во второй и третьей вместе 40 кг. Сколько кг яблок в каждой корзине.
Ответ(ы):
Гость:
Короче, методом подбора решил. В первой корзине - 20 кг Во второй - 18 кг В третей - 22 кг Теперь проверим: 20+18-38 18+22=40 20+18+22=60
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