Решите жизненную задачу : Ситуация : Твои одноклассники отнимают деньги у малыша . Роль: Товарищь тех , кто отнимает деньги . Результат : Твой способ предотвращения правонарушения
Обществознание
Решите жизненную задачу : Ситуация : Твои одноклассники отнимают деньги у малыша . Роль: Товарищь тех , кто отнимает деньги . Результат : Твой способ предотвращения правонарушения
Ответ(ы):
Гость:
1.заставить или попросить их отдать деньги малышу 2. если они не поняли то или сказать об этом взрослому 3.но если они до сих пор не понимают, <поставить на костыли> их.
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