Напишите пожалуйста сочинение-рассуждение "Какого человека можно назвать бескор??стным?" Не менее 70 слов!
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Напишите пожалуйста сочинение-рассуждение "Какого человека можно назвать бескор??стным?" Не менее 70 слов!
Ответ(ы):
Гость:
Я иду по улице и вижу.Одна бабушка просит хоть копеечку ей дать.И человек идет и смеется над ней.Я подхожу и жалею эту бабушку,и даю ей 50 рублей потому что у меня больше не было.Она меня поблагодарила и я пошла дальше. .
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