Напишите пожалуйста сочинение-рассуждение "Какого человека можно назвать бескор??стным?" Не менее 70 слов!

Гость: Гость:

Я иду по улице и вижу.Одна бабушка просит хоть копеечку ей дать.И человек идет и смеется над ней.Я подхожу и жалею эту бабушку,и даю ей 50 рублей потому что у меня больше не было.Она меня поблагодарила и я пошла дальше. .