Среди собравшихся фигуристов 68% могут выполнить тройной аксель, 73% могут выполнит?? тройной тулуп и 69% могут выполнить тройной риттберг. 1 каково наименьшее количество фигуристов, способных выполнить все три тройных прыжка?

Математика

Среди собравшихся фигуристов 68% могут выполнить тройной аксель, 73% могут выполнит?? тройной тулуп и 69% могут выполнить тройной риттберг. 1 каково наименьшее количество фигуристов, способных выполнить все три тройных прыжка?

Автор: Гость