Среди собравшихся фигуристов 68% могут выполнить тройной аксель, 73% могут выполнит?? тройной тулуп и 69% могут выполнить тройной риттберг. 1 каково наименьшее количество фигуристов, способных выполнить все три тройных прыжка?

Математика
Среди собравшихся фигуристов 68% могут выполнить тройной аксель, 73% могут выполнит?? тройной тулуп и 69% могут выполнить тройной риттберг. 1 каково наименьшее количество фигуристов, способных выполнить все три тройных прыжка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение-рассуждение "Какого человека можно назвать бескор??стным?" Не менее 70 слов!
Ответить
История
Что значит:"Спартанское воспитание" и "Лаконичная речь"
Ответить
Литература
План сказки о мёртвой цвревны и о 7 богатырей
Ответить
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник ABC. AB=13, CB=12. Найдите площадь этого треугольника
Ответить
Обществознание
Почему существует такое многообразие профессий?
Ответить