Среди собравшихся фигуристов 68% могут выполнить тройной аксель, 73% могут выполнит?? тройной тулуп и 69% могут выполнить тройной риттберг. 1 каково наименьшее количество фигуристов, способных выполнить все три тройных прыжка?
Математика
Среди собравшихся фигуристов 68% могут выполнить тройной аксель, 73% могут выполнит?? тройной тулуп и 69% могут выполнить тройной риттберг. 1 каково наименьшее количество фигуристов, способных выполнить все три тройных прыжка?
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