Достижения Американских Индейцев?

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Цитата сообщения ell_BAGIRA Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество! Достижения индейцев Не все достижения индейцев (а точнее сказать не многие) оставили свой отпечаток в мировой истории - многие открытия и изобретения индейцев носили, так сказать, локальный характер применения, т.е. использовались только самими индейцами и только у себя на территории. Но и их не стоит выбрасывать из истории. Тем более, нужно отметить, что высокого уровня материальной культуры индейцы достигли при низком уровне развития производительных сил (поздний неолит) и при классовом дорабовладельческом обществе - на данном этапе развития человечества мало кто в Старом Свете достиг таких результатов, у них было все: канализация, уборка мусора. Вот некоторые из этих достижений и вкладов в мировую культуру: Слово "Ураган", которое произошло от "Хуракана" - майяского бога ветра и шторма. Хуракан переводится как "одноногий"; Самый точный во всём мире календарь Жевательная резинка из чикле Изобретение гамака Одомашнивание индейки Бумага из фикусов (применялась ольмеками за тысячу лет до изобретения бумаги китайцами). Кору фикуса обдирали, а затем замачивали в воде. Образовавшуюся кашеобразную массу прессовали молотами, добавляли смолу, сушили и формовали на листы. Листы могли быть большого размера и могли склеиваться между собой. Рукопись складывалась в гармошку и её длина могла достигать нескольких метров. Иероглифическая письменность Игровые мячи из каучука. Использовались на площадках для игр в мяч. Тонкая обработка неметаллических материалов и изготовление из них различных предметов обихода. Использовались такие материалы как кремень, обсидиан, известняк, жад, кость, базальт. Знания в математике - в частности, использование знака "ноль" раньше арабов. Строительство дорог у майя с помощью катка и с применением саскаба - утрамбованного известняка. Применяется при строительстве дешёвых грунтовых дорог в глубинке до сих пор. Примечательно, что каток, в принципе, содержит идею колеса, но все же это большой цилиндр и его толкали вперёд, прокладывая дорогу. Архитектура, представленная хорошо сохранившимися до наших дней храмовыми комплексами, пирамидами, дворцами, арками и домами. Применение ложного свода в строительстве домов - он строился в виде нависающих друг над другом рядов кладки, что давало устойчивости конструкции и не требовало распора, а лишь небольшое перекрытие сверху. Таким образом, всё давление конструкции передавалось на несущие стены. Примечательно, что до майя в мире такой ложный свод применяли только микенские греки. Штук - материал из извести. Широко применялся в качестве облицовочного материала для домов, храмов и других сооружений. Торговля - создание развитой торговой сети, которая соединяла всю Центральную Америку (кто знает, может и не только её) морскими и сухопутными путями. Анатомия - осуществление трепанации и деформации черепов, подпиливание и инкрустация зубов и другие хирургические операции, осуществляемые каменными и костяными приборами. Лекарственная клизма - использовалась и как очистительное средство, и как наиболее эффективный способ введения лекарств и психоделиков. И ещё один вклад в мировую культуру и историю, на этот раз ужасный - сифилис.