Какой объем CO2 получится при разлодении 168 г карбоната магния?
Химия
Какой объем CO2 получится при разлодении 168 г карбоната магния?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCO3 -> MgO + CO2 1) M (MgCO3) = 24+12+16*3=84г/моль 2) n (MgCO3) = m/M = 168/84 = 2 моль 3) 1:1 => V(CO2) = V(авагадро)*n = 22,4моль/л * 2 моль = 44,8 л Ответ: 44,8 литров СО2
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