Какой объем газа выделится (0°С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 48 г карбоната бария и 48 г уксусной кислоты? Желательно со всеми уравнениями

Химия

Какой объем газа выделится (0°С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 48 г карбоната бария и 48 г уксусной кислоты? Желательно со всеми уравнениями

Автор: Гость