Какой объем газа выделится (0°С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 48 г карбоната бария и 48 г уксусной кислоты? Желательно со всеми уравнениями
Химия
Какой объем газа выделится (0°С, 101,3 кПа), если в реакцию вступят 48 г карбоната бария и 48 г уксусной кислоты? Желательно со всеми уравнениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение тут одно: BaCO₃ + 2CH₃COOH = Ba(CH₃COO)₂ + CO₂↑ + H₂O M(BaCO₃) = 197 гр/моль ⇒ n(BaCO)₃ = 48/197 = 0,24 моль. M(CH₃COOH) = 60 гр/моль ⇒ n(CH₃COOH) = 48/60 = 0,8 моль BaCO₃ в недостатке, считаем по нему. Количество вещества углекислого газа равно количеству вещества карбоната бария (см. уравнение) и равно 0,24 моль. Молярный объём при Н.У. = 22,4 литра. Тогда выделится 22,4 х 0,24 = 5,376 литров.
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