Какой объем кислорода необходим для получения оксида кальция,если на реакцию ушл?? 16 гр кальция
Химия
Какой объем кислорода необходим для получения оксида кальция,если на реакцию ушл?? 16 гр кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 г Х л 2Са + О2 = 2СаОn = 2 моль n = 1 мольМ = 40 г/моль Vm=22,4 л/мольm=80 г V = 22,4 л16 г Са - Х л О280 г Са - 22,4 л О2V(O2) = 16 * 22,4 / 80 = 4,48 л
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