Какой объем кислорода необходим для получения оксида кальция,если на реакцию ушл?? 16 гр кальция

Гость: Гость:

16 г Х л 2Са + О2 = 2СаОn = 2 моль n = 1 мольМ = 40 г/моль Vm=22,4 л/мольm=80 г V = 22,4 л16 г Са - Х л О280 г Са - 22,4 л О2V(O2) = 16 * 22,4 / 80 = 4,48 л