Какой объем кислорода необходим для получения оксида кальция,если на реакцию ушл?? 16 гр кальция

Химия
Какой объем кислорода необходим для получения оксида кальция,если на реакцию ушл?? 16 гр кальция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   16 г                    Х л   2Са         +         О2       =      2СаОn = 2 моль           n = 1 мольМ = 40 г/моль     Vm=22,4 л/мольm=80 г                 V = 22,4 л16 г Са    -    Х л О280 г Са    -    22,4 л О2V(O2) = 16 * 22,4 / 80 = 4,48 л

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