В каких предложениях выражается отрицание дейсвия? Вставь где нужно частицу не. у??ажи падежи имён существительных употреблённых с предлогами: 1) На прогулке я __ освободил Тузика от ошейника. Он __ понесётся как обычно по поля...

Русский язык
В каких предложениях выражается отрицание дейсвия? Вставь где нужно частицу не. у??ажи падежи имён существительных употреблённых с предлогами: 1) На прогулке я __ освободил Тузика от ошейника. Он __ понесётся как обычно по поляне.Тузик долго __ может меня найти. Из-за кустов __ доносится ни звука. 2) Пёс __ помнил себя от счастья. Играть собаке __ хотелась. За ранее спасибо
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Гость:
Извени я в восмём класе и довно не помню 
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