Помогите найти русские пословицы:1)В любой вещи,нужно рассмотреть конец.2)Хорошо г??ворить,а лучше молчать.3)Лучше предупредить,чем лечить.4)Голод и волка из леса гонит.5)Без кота мышам масленица.6)Что сделано,то сделано.7)Обже...
Русский язык
Помогите найти русские пословицы:1)В любой вещи,нужно рассмотреть конец.2)Хорошо г??ворить,а лучше молчать.3)Лучше предупредить,чем лечить.4)Голод и волка из леса гонит.5)Без кота мышам масленица.6)Что сделано,то сделано.7)Обжегшись на молоке ,будешь дуть и на воду.8)Не посеешь -не пожнешь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пословицы №4,5,7,8.
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