Помогите найти русские пословицы:1)В любой вещи,нужно рассмотреть конец.2)Хорошо г??ворить,а лучше молчать.3)Лучше предупредить,чем лечить.4)Голод и волка из леса гонит.5)Без кота мышам масленица.6)Что сделано,то сделано.7)Обже...

Русский язык

Помогите найти русские пословицы:1)В любой вещи,нужно рассмотреть конец.2)Хорошо г??ворить,а лучше молчать.3)Лучше предупредить,чем лечить.4)Голод и волка из леса гонит.5)Без кота мышам масленица.6)Что сделано,то сделано.7)Обжегшись на молоке ,будешь дуть и на воду.8)Не посеешь -не пожнешь.

Автор: Гость