СКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ 20 БАЛОВ НЕВРУ!!!!!!!!!!!!!!!! Что больше 1/2 или 1 1/4 6/5 или 1,23 2,5 или 2 1/3 3,8 или 3 3/4

Математика

СКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ 20 БАЛОВ НЕВРУ!!!!!!!!!!!!!!!! Что больше 1/2 или 1 1/4 6/5 или 1,23 2,5 или 2 1/3 3,8 или 3 3/4

Автор: Гость