СКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ 20 БАЛОВ НЕВРУ!!!!!!!!!!!!!!!! Что больше 1/2 или 1 1/4 6/5 или 1,23 2,5 или 2 1/3 3,8 или 3 3/4

Математика
СКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ 20 БАЛОВ НЕВРУ!!!!!!!!!!!!!!!! Что больше 1/2 или 1 1/4 6/5 или 1,23 2,5 или 2 1/3 3,8 или 3 3/4
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Гость:
В 1 11/4 во 2 1,23 в 3 2,5 в 4 3,8
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