Какое из утверждений верно? A)произведение двух нечётных чисел-чётное число B)пр??изведение чётногои нечётногочисел-нечётное число C)произведение двух простых чисел-простое число D)произведение простогои состовного чисел-пр...
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Какое из утверждений верно? A)произведение двух нечётных чисел-чётное число B)пр??изведение чётногои нечётногочисел-нечётное число C)произведение двух простых чисел-простое число D)произведение простогои состовного чисел-простое число E)сумма чётного и нечётного чисел-нечётное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е- единственно верный ответ. остальное-чушь
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