Какое из утверждений верно? A)произведение двух нечётных чисел-чётное число B)пр??изведение чётногои нечётногочисел-нечётное число C)произведение двух простых чисел-простое число D)произведение простогои состовного чисел-пр...

Математика

Какое из утверждений верно? A)произведение двух нечётных чисел-чётное число B)пр??изведение чётногои нечётногочисел-нечётное число C)произведение двух простых чисел-простое число D)произведение простогои состовного чисел-простое число E)сумма чётного и нечётного чисел-нечётное число

Автор: Гость