Для школу купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько бы пришлось бы ??аплатить за тккие жн учебники,если их бы было нужно в 1,5 раз больше
Алгебра
Для школу купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько бы пришлось бы ??аплатить за тккие жн учебники,если их бы было нужно в 1,5 раз больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно было учебников 12500 р
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