Для школу купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько бы пришлось бы ??аплатить за тккие жн учебники,если их бы было нужно в 1,5 раз больше

Алгебра

Для школу купили одинаковые учебники, заплатив за них 5000р. Сколько бы пришлось бы ??аплатить за тккие жн учебники,если их бы было нужно в 1,5 раз больше

Автор: Гость