Помогите написать по немецкому про футбол ,как я играю с друзьями,и рассказать про этот вид спорта,срочно! Написать простыми словами .

Немецкий язык

Помогите написать по немецкому про футбол ,как я играю с друзьями,и рассказать про этот вид спорта,срочно! Написать простыми словами .

Автор: Гость