Помогите написать по немецкому про футбол ,как я играю с друзьями,и рассказать про этот вид спорта,срочно! Написать простыми словами .

Немецкий язык
Помогите написать по немецкому про футбол ,как я играю с друзьями,и рассказать про этот вид спорта,срочно! Написать простыми словами .
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Автор: Гость
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Гость:
Ich möchte über fußball sprechen, fußball ist sehr gute hobby, das gefellt mir sehr gut, weil wenn eine mannschaften habt und ihr spielt zusammen fußball es macht viel spaß
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