Помогите пожалуйста!Напишите Эссе на тему:Грозит ли рф распад на множество национальных государств?

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Скорее всего-да, можно утверждать что грозит, основываясь на том, что в РФ заключено множество национальных государств,которые, в свою очередь не все являются патриотами Росии,также,в редких случаях не соблюдая законы РФ,трактуя свои,но, Россия-в свою очередь с древних времен являющаяся великой державой, соответственно не пойдет на уступок, отрывая от себя государства, тем самым уменьшая репутацию,не получив при том выгоды, гораздо удобнее,будет исправить, внедрить в эти государства школы, большое количество учреждений,которые будут способствовать росту уровня знаний населения- тем самым,увеличивая число рабочих.