Какой опыт показывает как изменяется скорость тела при возникновениии препятств??я
Физика
Какой опыт показывает как изменяется скорость тела при возникновениии препятств??я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: вода льется по стеклу и ты ставишь перед струёй палец, что случится со струёй?
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