"Менде бір ой айтайын" деп басталатын бүгінгі күннің өзекті мәселелеріне байланысты екі минутқа есептелетін пікір дайындау. Не понимаю казахский но писать могу помогите

Қазақ тiлi
"Менде бір ой айтайын" деп басталатын бүгінгі күннің өзекті мәселелеріне байланысты екі минутқа есептелетін пікір дайындау. Не понимаю казахский но писать могу помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менде бір ой айтайын:Осы қазақстан республикасының өзекті мəселесі өз құқын қорғау.Əрбір адам өз құқын қорғай білу керек.Құқық меншіктік немесе мүліктік жеке бас тəркілеуге жеткізбей алдын ала білу.
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