СРОЧНО!!! Сказка о царе салтане Сравни князя Гвидона из 'Сказки о царе Гвидоне...' ?? царевичем Елисеем из другого произведения А.С.Пушкина 'Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях' Например: Царь Гвидон был добрым потому...

Гость: Гость:

Гвидон был добрым человеком, но все же поверил таким злым и коварным людям.А это значит что он был добрым но его обманули.Поэтому он стал добродушным (ему было все равно) А Елисей был добрым потому что в детстве его хорошо воспитывали родители Елисей был добрым и хорошим человеком