Срочно выпишите словосочетания глагол + наречие.Выделите в наречиях префиксы
Русский язык
Срочно выпишите словосочетания глагол + наречие.Выделите в наречиях префиксы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел в-переди, упорно смотрели, смотрели в-низ, сдвинулись сердито, бегала в-зад, бегала в-перед, смотрел с-низу, смотрел в-верх
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