Данные глаголы поставить в прошедшем времени и второе
Русский язык
Данные глаголы поставить в прошедшем времени и второе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чувак какие глаголы тут написаны а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выразите в градусной мере величины углов:п\2, п\3, 2п\5, 5п\36, п(под п черточка,а под ней)6, 3п\4, 3п\5, -п\9, 5п\4, 3,5п, 3п\2, -7п\12
Литература
СРОЧНО!!! Сказка о царе салтане Сравни князя Гвидона из 'Сказки о царе Гвидоне...' ?? царевичем Елисеем из другого произведения А.С.Пушкина 'Ск...
Химия
Завершите схемы и отметье уравнения реакций в которых образуются соли двухвалентного железа 1.Fe+HNO3(конц) 2.Fe+HCl(конц) 3.Fe+H2SO4(разб) 4.F...
Українська мова