6x-10,2=4x-2,2;помогите решить
Математика
6x-10,2=4x-2,2;помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-10,2+2,2=4x-6x -8=-2x x=0,25
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