У чому виявляється відповідність будови формених елементів крові людини їх функціям?
Биология
У чому виявляється відповідність будови формених елементів крові людини їх функціям?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формені елементи крові представлені еритроцитами, тромбоцитами і лейкоцитами
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