Спишить речення, ставлячи роздилови знаки. Назвить спочатку непоширене, потим поширене. ( Лито до побачення! И за все спасиби за поля квитучи лис зернокрилий... И.т.д

Українська мова

Спишить речення, ставлячи роздилови знаки. Назвить спочатку непоширене, потим поширене. ( Лито до побачення! И за все спасиби за поля квитучи лис зернокрилий... И.т.д

Автор: Гость