Спишить речення, ставлячи роздилови знаки. Назвить спочатку непоширене, потим поширене. ( Лито до побачення! И за все спасиби за поля квитучи лис зернокрилий... И.т.д

Українська мова
Спишить речення, ставлячи роздилови знаки. Назвить спочатку непоширене, потим поширене. ( Лито до побачення! И за все спасиби за поля квитучи лис зернокрилий... И.т.д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Літо, до побачення (непоширене). І за все спасибі: за поля квітучі, ліс (поширене).
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