Запиши родовые окончания имён прилагательных

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Запиши родовые окончания имён прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужское род (какой?) :-ой,-ий,-ый Женское (какая?) : -ая, -яя Средний (какое?) : -ое,-ее.
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