Обозначьте элементы рисунка
Биология
Обозначьте элементы рисунка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Соматичный рефлекс Б)Вегетативный рефлекс 1-Рецептор 2-Чувствительный нейрон 3-Спинной мозг 4-Двигательный нейрон 5-Рабочий орган (Мышцы или железа) 6- 1 Двигательный нейрон 7-Тело 2 двигательного нейрона в вегетативной ганглии
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