Обозначьте элементы рисунка

Гость: Гость:

А) Соматичный рефлекс Б)Вегетативный рефлекс 1-Рецептор 2-Чувствительный нейрон 3-Спинной мозг 4-Двигательный нейрон 5-Рабочий орган (Мышцы или железа) 6- 1 Двигательный нейрон 7-Тело 2 двигательного нейрона в вегетативной ганглии